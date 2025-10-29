Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 29.10.2025 07:56
  • Giriş: 29.10.2025 07:56
  • Güncelleme: 29.10.2025 08:02
Kaynak: DHA
Bursa'da seyir halindeyken fenalaşan sürücü refüje çarptı
Fotoğraf: DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken rahatsızlanan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, gece yarısı Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Erol Y. (26) yönetimindeki 06 P 1460 plakalı otomobil, sürücüsünün aniden rahatsızlanması nedeniyle aracının kontrolünü kaybetti.

Erol Y.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle baygınlık geçiren sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Erol Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

