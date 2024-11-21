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Bursa'da şiddetli lodos: Halı saha yerle bir oldu, ağaçlar devrildi

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Şidetli lodos ağaçları yerinden söktü, elektrik tellerine zarar verdi.

Güncel
  • 21.11.2024 09:51
  • Giriş: 21.11.2024 09:51
  • Güncelleme: 21.11.2024 09:56
Kaynak: İHA
Bursa'da şiddetli lodos: Halı saha yerle bir oldu, ağaçlar devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi’nde yaptığı uyarıların ardından şiddetli lodos Bursa’yı vurdu.

Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde bulunan Soğanlı Millet Bahçesi’nin içindeki halı saha, şiddetli lodos yüzünden yerle bir oldu.

Yıkılan halı sahayı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye personelleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye personelleri de yerle bir olan halı sahada çalışma başlattı.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde bir ağaç kökünden sökülerek yarısı yolu kapattı, diğer yarısı elektrik tellerine takıldı.

İtfaiye ekipleri müdahale ederek ağacı kaldırdı ve yolu yeniden açtı.

Meteoroloji, Marmara Bölgesi için benzer hava koşullarına karşı uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

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