Bursa'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki aile içerisinde çıkan kavgada 45 yaşındaki Fahrettin S. , eniştesi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.

Olay, dün akşam saatleri sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ferah Sokak'taki 2 katlı evin 2’nci katında meydana geldi.

Fahrettin S. ile ablasının evli olduğu erkek 66 yaşındaki Nurefeddin B.’nin evine giderek, boşanma aşamasında olan ablası Nergiz B.'ye ait eşyaları almak istedi.

Eşyaları aldığı sırada enişte ile kayınbiraderi arasında tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Nurefeddin B.’nin tabanca ile açtığı ateş sonucu Fahrettin S. sol bacağından vuruldu.

Olay sırasında Nurefeddin B. de tekme ve yumduk darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sol bacağına isabet eden mermi ile yaralanan Fahrettin S., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Darp sonucu yaralanan Nurefeddin B. ise polis ekiplerince özel bir hastaneye götürülerek, polis nezaretinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.