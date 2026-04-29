Bursa'da silahlı saldırı: 28 yaşındaki avukat hayatını kaybetti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde depoya düzenlenen silahlı saldırıda avukat hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre 16 AGB 45 plakalı araçtan, baba ve iki kızının bulunduğu depoya silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu Elif Çalışkan (40) dizinden vurularak yaralandı.

Kız kardeşi avukat Hatice Kocaefe (28) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı Elif Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla husumet bulunduğunu, hayatını kaybeden Hatice Kocaefe'nin ise Elif Çalışkan'ın avukatlık görevini üstlendiğini tespit etti.

Ekiplerin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.