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Bursa'da silahlı saldırı: Kaçan saldırgan aranıyor

Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Güncel
  • 17.05.2025 09:30
  • Giriş: 17.05.2025 09:30
  • Güncelleme: 17.05.2025 09:31
Kaynak: AA
Bursa'da silahlı saldırı: Kaçan saldırgan aranıyor
Fotoğraf: AA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Ramazan T, hafif ticari aracıyla Ulus Mahallesi'ndeki ikametinin önüne geldiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Ramazan T, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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