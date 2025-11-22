Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir restorandan çıkan Mustafa Tokgöz 'e, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mustafa Tokgöz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Muhammet G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.