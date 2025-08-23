Bursa'da skuterin çarptığı kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA
BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde skuter çarpmasıyla ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Görükle Mahallesi'nde skuterle ilerleyen kişi, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Hüseyin T'ye (73) çarptı.
Baygınlık geçirerek düşen Hüseyin T, başını kaldırım taşına vurdu.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla götürüldüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı.
Hüseyin T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.