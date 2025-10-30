Bursa'da su kesintisi uygulanmıştı: Su kesintisi kararı durduruldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son günlerde etkili olan yağışların barajlardaki doluluk oranını artırdığını ifade ederek, "Bugün yaptığımız değerlendirme sonucunda, yağışların bu şekilde devam etmesi halinde ikinci bir duyuruya kadar su kesintisi uygulanmamasına karar verdik" dedi.

Bursa'da çeşitli nedenlerle barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesinin ardından başlatılan planlı su kesintileri, son yağışlarla birlikte geçici olarak durdurulmuştu. 28-29-30 Ekim günlerinde su kesintisi yapılmayacağını daha önce duyuran Bozbey, yapılan son değerlendirmelerle bu kararın uzatıldığını belirtti.

"ETKİLİ YAĞIŞLAR DOLULUK ORANLARINI ARTIRDI"

Bozbey, "Bu olumlu gelişme sayesinde 28-29-30 Ekim tarihleri için planlı su kesintilerini kaldırmıştık. Bugün yaptığımız değerlendirme sonucunda da yağışların bu şekilde devam etmesi halinde ikinci bir duyuruya kadar su kesintilerini uygulamama kararı aldık. Ancak kentimizin su tüketimi, yağışların seyri ve hemşehrilerimizin tasarruf konusundaki duyarlılığı yakından takip edilmeye devam edilecek. Su tüketimi konusunda duyarlı davranan tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.