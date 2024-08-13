Bursa'da 'su tartışması' sebebiyle çıkan kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde yaşanan olayın ardından zanlılar A.B, İ.Y. ve S.O. ile suça sürüklenen çocuk B.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİ YAŞAMAINI YİTİRMİŞTİ

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokağı'nda 11 Ağustos'ta su tesisatı işi yapan inşaat firması çalışanları ile oto yıkama işletmesinde çalışanlar arasında ortak su kullanımı nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler birbirlerine bıçakla saldırmış, kavgada Fesih B, Murat B, Abdullah B, Cüneyt B, Serhat O. ve Samet O. yaralanmıştı.

Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fesih B, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.