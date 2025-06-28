Bursa'da şüpheli ölüm: 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aylık M.Ş. isimli erkek bebek, beşiğinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu.
Osmaniye Mahallesi Zümrüt Sokak'taki bir evde yaşayan anne, 3 aylık oğlu M.Ş'yi emzirip beşiğine yatırdı.
Sabah saatlerinde oğlunun hareketsiz yattığını gören anne, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan M.Ş'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.