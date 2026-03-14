Bursa'da şüpheli ölüm: Baraj göletinde kimliği belirsiz bir ceset bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, baraj göletinde ceset bulundu.

Demirtaş Barajı'nda kıyıya yakın su içinde cansız bir bedenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ortak çalışmasıyla ceset sudan çıkarıldı.

Yapılan incelemede, cesedin deforme olduğu ve üzerinde nüfus cüzdanı bulunmadığı belirlendi.

Ceset, ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.