Bursa'da şüpheli ölüm: Baraj göletinde kimliği belirsiz bir ceset bulundu
Osmangazi ilçesinde baraj göletinde bulunan cansız beden ekiplerce sudan çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinden nüfus cüzdanı çıkmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Demirtaş Barajı'nda kıyıya yakın su içinde cansız bir bedenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ortak çalışmasıyla ceset sudan çıkarıldı.
Yapılan incelemede, cesedin deforme olduğu ve üzerinde nüfus cüzdanı bulunmadığı belirlendi.
Ceset, ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.