Bursa'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaldırıma çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Oğuzhan S. idaresindeki 35 AE 0454 plakalı otomobil, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi'nde kaldırıma çarparak takla attı.
Kazada, sürücü ile Ersin A, Enes D. ve Tolga B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.