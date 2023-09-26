Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Viyadüğü mevkisinde yerleşim alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tarım arazisine yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce 2 ilk müdahale aracı, 4 arazöz ve 3 su tankeri ile 35 kişiden oluşan ekipler sevk edildi.

Helikopterle de destek sağlanan çalışma sonucu daha fazla büyümeden söndürülen yangın, tarım arazisinde zarara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.