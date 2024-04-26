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Bursa'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 26.04.2024 13:14
  • Giriş: 26.04.2024 13:14
  • Güncelleme: 26.04.2024 13:15
Kaynak: AA
Bursa'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karacabey-Boğazköy Mahallesi yolunda seyreden Samet Özen (34) idaresindeki 16 TJ 914 plakalı otomobil, kırsal Taşlık Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Özen ile araçta bulunan B.D. (28) ve M.N.A. (19) yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerinde 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Özen, sağlık görevlilerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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