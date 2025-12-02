Bursa'da taşınabilir ev çalan şüpheli yakalandı
Bursa’nın Mudanya ilçesinde M.E’ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki taşınabilir evi çaldığı belirlenen K.E., jandarmanın güvenlik kamerası incelemeleriyle yakalanarak gözaltına alındı. Bulunan tiny house eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
Bursa'nın Mudanya ilçesinde taşınabilir ev (tiny house) çaldığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Eğerce Mahallesi'nde M.E'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir ev çalındı.
M.E'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.
8 farklı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi.
Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.