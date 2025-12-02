Giriş / Abone Ol
Bursa'da taşınabilir ev çalan şüpheli yakalandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde M.E’ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki taşınabilir evi çaldığı belirlenen K.E., jandarmanın güvenlik kamerası incelemeleriyle yakalanarak gözaltına alındı. Bulunan tiny house eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

Güncel
  • 02.12.2025 11:50
  • Giriş: 02.12.2025 11:50
  • Güncelleme: 02.12.2025 11:52
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bursa'nın Mudanya ilçesinde taşınabilir ev (tiny house) çaldığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Eğerce Mahallesi'nde M.E'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir ev çalındı.

M.E'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.

8 farklı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

