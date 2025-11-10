Bursa'da tavuk pilav yiyen 11 tarım işçisi zehirlendi

Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde zeytin hasadında çalışan 11 işçi, yedikleri tavuk pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı kırsal Boyalıca Mahallesi’nde zeytin hasadında çalışan 11 işçi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine çağrılan ambulanslarla İznik ve Orhangazi Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldı. Yedikleri tavuk pilavdan zehirlendikleri değerlendirilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

