Bursa'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik ve çek senet tahsilatı gibi olaylara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.