Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Demirtaş Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Tesisin bir bölümünde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.