Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kestel İlçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.