Bursa'da tekstil fabrikasında üzerine asit sıçrayan işçi yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında üzerine asit sıçrayan işçi Salih Ü. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Salih Ü. hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan Salih Ü.'nün üzerine asit sıçradı.
Gece saat 02.00 sıralarında İnegöl OSB Havaalanı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda, fabrika çalışanı Salih Ü.'nün üzerine makinedeki asidik asit sıçradı.
Olayı gören diğer fabrika çalışanlarının durumu ihbar etmesine üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
YANIK ÜNİTESİNDE TEDAVİYE ALINDI
Kollarında ve bacaklarında ikinci derece yanık olduğu belirtilen işçi, ilk tedavinin ardından hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alındı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.