Bursa'da temel kazısında otoparkın istinat duvarı çöktü

Bursa'da, bir inşaat çalışması sırasında iki apartmanın otoparklarını çevreleyen istinat duvarı kısmen çöktü. Otoparkların bir bölümünde toprak kayması yaşandı.

Güncel 09.05.2024 15:58 Giriş: 09.05.2024 15:58

Güncelleme: 09.05.2024 16:05 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA