Bursa'da terastan düştüğü iddia edilen 16 yaşındaki Melisa B. ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 4 katlı apartmanın terasında çamaşır asarken dengesini kaybedip zemine düşen 16 yaşındaki Melisa B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel
  • 03.10.2025 05:16
  • Giriş: 03.10.2025 05:16
  • Güncelleme: 03.10.2025 05:22
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır asarken 4 katlı apartmanın terasından düşen 16 yaşındaki Melisa B. ağır yaralandı.

Mesudiye Mahallesi Gümüş Sokak'ta, 4 katlı bir apartmanın terasında çamaşır asan Melisa B. (16), dengesini kaybederek zemine düştüğü iddia edildi.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu  ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Melisa B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

