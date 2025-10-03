Bursa'da ters istikamete giren otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Otomobil sürücüsünün ters yönde seyrettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
BURSA (AA) - Bursa'da çevre yoluna ters istikametten giren otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
C.D. idaresindeki 06 EVD 51 plakalı otomobil, Bursa Çevre Yolu İzmir istikametine ters yönden girdi.
Ters istikamette seyreden sürücü C.D, Mudanya Kavşağı yakınlarında M.K. idaresindeki 35 BOD 775 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü C.D, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kazada ağır yaralanan C.D, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, otomobilin ters yönde seyrettiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.