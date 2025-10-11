Giriş / Abone Ol
Bursa'da tır devrildi: 2 kişi ağır yaralandı

Bursa'da hayvan yemi yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Güncel
  • 11.10.2025 09:12
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hayvan yemi yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Ahmet S. yönetimindeki hayvan yemi yüklü tır, Güney Kestane mevkisinde devrildi.

Durumun bildirilmesiyle kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile tırda bulunan Saliha S. ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırda yüklü hayvan yemleri kaza nedeniyle yol kenarına saçıldı.

