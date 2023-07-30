Bursa'da TIR, motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TIR'ın karşı yönden gelen motosiklete çarptığı kazada 2 kişi, ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi'den İznik istikametine giden 16 APN 534 plakalı motosikleti kullanan Emirhan B. (18), Yeniköy kavşağı yakınlarında ana yoldan geri dönüş yapmak istedi.

Bu sırada Muhammet Y. (46) idaresindeki 03 VP 898 plakalı TIR, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Emirhan B. ile arkasında bulunan A.K. (17) savrulup, yol kenarındaki zeytinliğe düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.