Bursa'da TIR otomobile çarptı: 5 yaralı
Kaynak: İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada TIR'ın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’ün Oylat köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi.
İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halindeki Abdulkadir Ö. yönetimindeki 09 LS 071 plakalı TIR, önünde seyreden Sedat S. (70) idaresindeki 16 JC 701 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Şadiye K. (80), Cemil K. (83), Aylin S. (36) ve Göktuğ S.(15) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.