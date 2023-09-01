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Bursa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 01.09.2023 14:20
  • Giriş: 01.09.2023 14:20
  • Güncelleme: 01.09.2023 14:20
Kaynak: AA
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Bursa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'da tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Durumtay Mahallesi'nde tarla yolunda seyreden eski muhtar Ertan Germen'in (58) idaresindeki motosiklet ile İsa Çiftçi'nin kullandığı 38 FZ 866 plakalı tır çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Germen'in yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Germen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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