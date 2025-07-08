Bursa'da toplu ulaşım ücretlerine zam

Yunus Emre BADIR

Bursa’da toplu ulaşım ücretlerine bir kez daha zam yapıldı.

BURULAŞ tarafından duyurulan karara göre, tam biniş ücreti 26 TL’den 35 TL’ye çıkarıldı. Öğrenci bileti ise 6,50 TL’den 8,75 TL’ye yükseldi. Yeni tarifeyle birlikte abonman kart uygulaması da sona erdirildi.

BURULAŞ yaptığı açıklamada, son altı ayda personel giderlerinde yüzde 55, akaryakıt fiyatlarında yüzde 27 oranında artış yaşandığını, döviz kurundaki değişimlerin bakım-onarım maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirterek zammın bu nedenlerle yapıldığını ifade etti.

Zam kararının yanı sıra, öğrenciler ve sık seyahat eden yurttaşların yoğun olarak kullandığı abonman kart sisteminin kaldırıldığı da açıklandı.

BURULAŞ, dijitalleşme süreci kapsamında abonman kart uygulamasının sona erdirildiğini, mevcut kartların ise süreleri sona erene kadar kullanılabileceğini duyurdu.

Bursa’da toplu ulaşım ücretlerine geçtiğimiz Ağustos, Şubat ve Nisan aylarında da zam yapılmıştı. 7 Temmuz’da yürürlüğe giren bu son güncelleme, bir yıl içinde yapılan dördüncü artış oldu.