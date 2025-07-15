Bursa'da toplu ulaşım zammı tepki çekti: Mustafa Bozbey'den açıklama

Yunus Emre BADIR

Bursa'da toplu ulaşım ücretlerine yapılan zam tepkilere neden oldu.

Yeni tarifeye göre, tam biniş ücreti 26 TL’den 35 TL’ye çıkarıldı. Öğrenci bileti ise 6,50 TL’den 8,75 TL’ye yükseldi. Yeni tarifeyle birlikte abonman kart uygulaması da sona erdirildi.

Ulaşım zammına ilişkin SOL Parti'den tepki geldi. Yapılan açıklamada, "Bursa'da 1 yıl bile dolmadan ulaşıma dördüncü defa zam yapılarak tam biniş ücreti 26 TL'den 35 TL'ye yükseltildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin son toplu taşıma zammı, kent yaşamının yükünü omuzlayan milyonlarca emekçiyi bir kez daha derinden sarstı. Özellikle öğrencilerin, asgari ücretle geçinmeye çalışan emekçilerin ve emeklilerin sırtına bir yük daha eklendi. Halkın ulaşım hakkına karşı vurulan bu darbe kabul edilemez. SOL Parti olarak tekrar ediyoruz: Ulaşım zammı derhal geri çekilsin!" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan zammın ardından yurttaşlar maliyetlerin yüksekliğini eleştirdi. Özellikle öğrenciler ve genç çalışanlar, sistemin ekonomik koşullarla bağdaşmadığını ifade etti.

BirGün'e konuşan genç bir işçi, "Otobüse binmek artık temel bir hak değil, lüks haline geldi" dedi.

Bir üniversite öğrencisi ise şunları söyledi: "Üniversitede arkadaşlarla günlerdir ulaşımda abonman sisteminin geri gelmesini konuşuyorduk. Geldi ama bu haliyle bizim için yine yok hükmünde. Kamucu belediyecilik diyorduk, şimdi ay sonunda nasıl bineceğimizi düşünüyoruz."

MUSTAFA BOZBEY'DEN AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dün gerçekleştirilen Temmuz Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda ulaşım zammı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bursa'da bir yolcunun maliyeti 64,5 lira olduğunu belirten Bozbey, "Ancak tüm bu artışlara rağmen bizim yaptığımız artış yüzde 30 seviyelerindedir. Ayrıca, derim ki geçmiş dönemde yapılması gereken ancak ötelenen tren ağır bakımlarına sizlerin, Bursalıların can güvenliğini öncelik olarak gördüğümüz için hızlıca bu bakımlara başladı" diye konuştu.

"Artık abonman yerine kişiselleştirilmiş Bursa Bukart sistemine geçiyoruz" diyen Bozbey, "Bu yeni sistemle birlikte kullanıcılarımıza çeşitli avantajlar sunacak, özellikle de raylı sistemin kullanımını teşvik etmiş olacağız. Bursa'mızda belki biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur ama 71 farklı ulaşım kartı vardı. Bunların sadeleşmesi gerekiyor. Biz bunu 4-5 karta indirdik. Kişiselleştirilmiş tam abonman kartı 100 binişlik, 2 bin 900 lira olacak. Kişiselleştirilmiş öğrenci abonman kartı 100 biniş hakkı ile 790 lira olacak" ifadelerini kullandı.

Bozbey, şunları söyledi: "Ayrıca uzun atlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ücretsiz raylı sistem kullanımı, ilave geçiş hakları ve çeşitli indirim avantajlarını da içeren bu yeni sistemle ilgili detayları da yakın süre içerisinde hemşehrilerimize de paylaşacağız ve kullanımına sunacağız."