Bursa'da trafikte yol verme kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte çıkan kavgada biri ağır 4 kişi bıçakla yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüler arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada, Emirhan G. (24), Ahmet G. (49), Bulut T. (18) ve Burak K. (37) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Emirhan G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.