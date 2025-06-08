Bursa'da traktör römorkuyla yamaçtan yuvarlanan çocuk yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki traktör römorkunun bilinmeyen nedenle serbest kalarak 10 metre yükseklikten devrilmesi sonucu içinde bulunana çocuk Kadir G.(7) yaralandı.

Olay saat 18.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çavuşköy Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Kadir G., park halinde olan römorkun üzerinde oynamaya başladı. O sırada bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak serbest kalan römork, üzerindeki çocukla birlikte 10 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı. Römorkun altında kalan çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi alan ve olay yerine gelen Kadir'in yakınları fenalık geçirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera:BURSA/(DHA)