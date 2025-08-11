Bursa'da Trendyol Go kuryelerinden eylem: "Sessiz kaldıkça sorunlar büyüyor"

Bursa'da Trendyol Go kuryeleri, FSM Bulvarı’ndan Emek Mahallesi rotasında kornalar eşliğinde eylem yaptı.

Kuryeler, Odunluk’ta Trendyol Go ofisinin bulunduğu Tezeller İş Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bursa'da yayın yapan bursadabugun.com'un aktardığına göre, Trendyol Go kurye emekçisi Engin Ödül, ücret kesintileri ve bonus sistemindeki değişikliklere dikkat çekerek, “Kuryeler sessiz kaldıkça sorunlar büyüyor. Kararlarda kuryelerin görüşü alınmıyor, alınan kararlar sadece şirketlerin kârını artırmaya yönelik. Bizler ise canla başla çalışıyoruz. Kazançlarımıza göz dikilmesi kabul edilemez” dedi.

Engin Ödül, bonus sistemine ilişkin şunları söyledi: "Başta 9 paket bonusu vardı, kaldırıldı. Sonra 14 paket bonusu kaldırıldı. Şimdi ise 20 paket bonusunu 24 pakete çıkarmayı planlıyorlar. Bu, daha fazla çalışmamıza rağmen aynı kazancı almak anlamına geliyor. Bu uygulamayı kabul etmiyoruz ve geri çekilmesini talep ediyoruz."

KURYELERİN TALEPLERİ

Engin Ödül, kuryelerin taleplerini ise şöyle açıkladı: "3 paketi farklı semtlere teslim edip, tekrar ilk noktaya dönmek zorunda kalıyoruz. Bu müşteri memnuniyetini olumsuz etkiliyor ve kazancımızı düşürüyor. Çoklu paketlerde ücretlerin artırılmasını talep ediyoruz. Yakıt zamları sonrası mevcut yakıt ücretleri yetersiz kaldı, zam talebimiz var."

Teslimat mesafelerinin artırılmasına karşı çıkan Ödül, "Mesafeler uzadıkça teslim süresi artıyor, daha az paket teslim edebiliyoruz. Yeni alınan kuryelere 10 km mesafe dayatılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Turgut Ay ise, “Yağmur, çamur demeden ekmeğimiz için mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımızın hakları yeniyor. Firmalar kâr ederken bizler haklarımızdan oluyoruz. Daha fazla ücret almamız gerekirken kesintilerle karşı karşıyayız" diye konuştu.