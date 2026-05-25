Bursa'da ulaşım araçları hakkında karar: Bayramda ücretsiz olacak

Bursa'da bayram süresince ulaşım ücretsiz olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bayramda hizmet verecek ulaşım araçlarına ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, 27 Mayıs Çarşama günü saat 00.00’dan 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.59’a kadar BursaRay, tramvay ve tüm otobüslerin BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağını açıkladı. Uygulama, kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak.

Arife günü ile bayramın dört günü boyunca mezarlık ziyaretleri için ücretsiz otobüs seferleri de düzenlenecek.

10.15 ile 18.30 saatleri arasında saatte bir karşılıklı olarak yapılacak seferlerle yurttaşlar; Hamitler, Erdoğanköy ve Hasköy mezarlıklarına ücretsiz taşınacak.