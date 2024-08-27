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Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 27.08.2024 12:17
  • Giriş: 27.08.2024 12:17
  • Güncelleme: 27.08.2024 12:17
Kaynak: AA
Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 39,7 kilogram sentetik uyuşturucu ve kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 zanlıyı takibe aldı.

Ayrı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 32 kilo 400 kilogram sentetik uyuşturucu, 7 kilo 300 gram kokain, 55 bin 500 sentetik hap, 20 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 258 bin 450 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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