Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen C.B. ve İ.K'yi takibe aldı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Garipçe Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 477 gram sentetik uyuşturucu, sigara doldurma makinesi, kaçak sigaralar ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.