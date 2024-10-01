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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 01.10.2024 15:20
  • Giriş: 01.10.2024 15:20
  • Güncelleme: 01.10.2024 15:20
Kaynak: AA
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen C.B. ve İ.K'yi takibe aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Garipçe Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 477 gram sentetik uyuşturucu, sigara doldurma makinesi, kaçak sigaralar ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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