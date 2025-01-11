Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 58 tutuklama

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Aynı operasyonda daha önce de uyuşturucu satan 22 şüpheli tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında cezaevine gönderilen şüphelilerin sayısı böylece 58'e ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişileri, Cumhuriyet başsavcılığından alınan izin sonrası teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan 22 şüpheli tutuklandı. Polis, uyuşturucu kullanan 190 kişi hakkında işlem yaptı.