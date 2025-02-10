Bursa'da, üzerlerinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen şüphelilere gözaltı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde denetim yapan polis, üzerlerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuya yönelik yaptıkları denetimde, C.S.'yi (28) şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan üst aramasında C.S.'nin üzerinden 30 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, aynı denetimde durdurularak üst araması yapılan F.F.' de (27) ise ruhsatsız tabanca ile 14 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)