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Bursa'da yağmur suyu kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bölünmüş yoldaki yağmur suyu kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü öldü.

Ajans Haberleri
  • 22.08.2023 15:48
  • Giriş: 22.08.2023 15:48
  • Güncelleme: 22.08.2023 15:48
Kaynak: AA
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Bursa'da yağmur suyu kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Mustafa Naci Seymen (49) idaresindeki 34 DOL 396 plakalı kamyonet, Bursa-İzmir kara yolu Yenikaraağaç Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Savrularak bölünmüş yoldaki yağmur suyu kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü Seymen, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Seymen'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Karacabey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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