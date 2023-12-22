Bursa'da yanan otomobilden sağ çıktılar; 7 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çarpışan 2 otomobilden 1'i alev aldı.

Alev alan otomobildeki 3 kişi ile diğer otomobilde bulunan 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Taşköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İstanbul'dan İzmir istikametine ilerleyen Muhammet Emin Hakimoğlu (20) yönetimindeki 27 GC 526 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen Burhan Uslu (32) yönetimindeki GE BU 91 Almanya plakalı otomobil, arkadan çarptı.

27 GC 526 plakalı otomobil kazanın ardından alev alırken, sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Gamze Uslu (34), Mile Uslu (7), Kaan Uslu (4), Ela Uslu (9), Yiğit Kuş (20) ve Mehmet Demir (20), hafif şekilde yaralandı.

İhbarla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, itfaiye ekipleri ise otomobildeki yangını söndürdü.

Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.