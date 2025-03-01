Bursa'da yangın çıkan evde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yangın çıkan bir evde mahsur kalan aynı aileden 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yavuzselim Mahallesi 3. Olgun Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katındaki henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince evin penceresindeki demir korkuluklar kesilerek çıkarıldı.

Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yabancı uyruklu 4 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evde hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.