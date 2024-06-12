Bursa'da yangın çıkan restoran hasar gördü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir restoranda çıkan yangın hasara yol açtı.

Altıparmak Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dönerci dükkanının ocak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Restorandaki müşterileri tahliye eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.