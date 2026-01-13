Bursa'da yasa dışı barındırılan 3 makak maymunu koruma altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa'da yapılan denetimlerde yasa dışı barındırılan 3 makak maymununun muhafaza altına alındığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yasa dışı hayvan ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.

Bu kapsamda Bursa'da gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı barındırılan 3 makak maymununun tespit edildiği belirtilen paylaşımda, maymunların, bakım ve tedavi süreçleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alındığı ifade edildi.

Paylaşımda, yaban hayatını korumak için denetimlerin aralıksız devam ettiği kaydedildi.