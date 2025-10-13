Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa'da yetiştirilen 3 kızılgeyik doğaya salındı

Ajans Haberleri
  • 13.10.2025 16:52
  • Giriş: 13.10.2025 16:52
  • Güncelleme: 13.10.2025 16:52
Kaynak: DHA
Bursa'da yetiştirilen 3 kızılgeyik doğaya salındı

ANKARA, (DHA)- DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Bursa Uludağ Üniversitesi Geyik Üretim Sahası'nda yetiştirilen 3 dişi kızılgeyiğin doğaya bırakıldığını duyurdu.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kızılgeyikler doğal yaşam alanlarına kavuştu. Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi Geyik Üretim Sahası’nda yetiştirilen 3 dişi kızılgeyik, ait oldukları doğal ortama salındı. Yaban hayatına kazandırılan her birey, doğanın sessiz dengesine yeniden can veriyor" denildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol