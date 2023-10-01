Bursa'da yoldan çıkan otobüsteki 2 yolcu yaralandı

Bursa'da, yoldan çıkarak ağaçlık alana giren otobüsteki 2 yolcu hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-Fethiye seferini yapan Musa T. idaresindeki 34 BHG 390 plakalı yolcu otobüsü, sağanağın etkili olduğu Bursa Çevre Yolu'nda otogar istikametine doğru seyrederken yoldan çıktı.

Bariyerleri aşan otobüs ağaçlık alana girerek durabildi. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcular, ekipler tarafından otobüsten tahliye edildi.

Hafif yaralanan 2 yolcu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün ağaçlık alandan kurtarılması için çalışma başlatıldı.