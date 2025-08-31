Bursa'da yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartman inşaatında yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.
Kaynak: AA
Akhisar Mahallesi 7. Çıkmaz Sokak'ta bulunan 3 katlı apartman inşaatında çalışan işçi Orhan Y. (31), dengesini kaybederek havalandırma boşluğunun zeminine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Orhan Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.