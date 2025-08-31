Giriş / Abone Ol
Bursa'da yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartman inşaatında yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 31.08.2025 18:01
  • Giriş: 31.08.2025 18:01
  • Güncelleme: 31.08.2025 18:02
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartman inşaatında yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.

Akhisar Mahallesi 7. Çıkmaz Sokak'ta bulunan 3 katlı apartman inşaatında çalışan işçi Orhan Y. (31), dengesini kaybederek havalandırma boşluğunun zeminine düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Orhan Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

