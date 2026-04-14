Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 otomobil ve bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı; yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 14.04.2026 16:35
  • Giriş: 14.04.2026 16:35
  • Güncelleme: 14.04.2026 16:41
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobil ile kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl yönünde yaşandı. Ali K. yönetimindeki otomobil ile akaryakıt istasyonundan yola çıkan Hasan M. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlar, yolun sağında park halindeki kamyona ardından Halil A.’nın içinde olduğu otomobile çarptı.

Kazada sürücüler ile 55 yaşındaki Ali K.'nin yanındaki 2 yaşındaki Ömer K. ve 45 yaşındaki Havva K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

