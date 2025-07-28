Bursa'daki orman yangını 3. gününde: 1 kişi gözaltına alındı
Bursa'nın Gürsu Kestel, Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangını 3. gününe girdi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. Bursa Valiliği, yangına ilişkin soruşturma kapsamında, geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bursa'nın Gürsu Kestel, Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında önceki gün başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangının ilerleyişi durdurmaya çalışan ekiplere bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.
Yangının etkisinin azaldığı bölgelerde ise ekiplerce hasar tespit çalışmaları yapılıyor.
Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle dün geçici olarak ulaşıma kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
BURSA SEMALARI YOĞUN DUMANLA KAPLANDI
Bu arada devam eden orman yangınları sebebiyle Bursa semaları yoğun dumanla kaplandı. Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstündeki duman, dron ile görüntülendi.
BURSA VALİLİĞİ: 1 KİŞİ GÖZALTINDA
Bursa Valiliği, orman yangınına ilişkin FETÖ bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılan bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.
BURSA'DAKİ ORMAN YANGINLARI
Bursa'da Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında 26 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir, Ağlaşan ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.
Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.