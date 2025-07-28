Bursa'daki orman yangını 3. gününde: 1 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Gürsu Kestel, Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangını 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında önceki gün başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangının ilerleyişi durdurmaya çalışan ekiplere bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

Yangının etkisinin azaldığı bölgelerde ise ekiplerce hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle dün geçici olarak ulaşıma kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

BURSA SEMALARI YOĞUN DUMANLA KAPLANDI

Bu arada devam eden orman yangınları sebebiyle Bursa semaları yoğun dumanla kaplandı. Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstündeki duman, dron ile görüntülendi.

BURSA VALİLİĞİ: 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Bursa Valiliği, orman yangınına ilişkin FETÖ bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılan bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.