Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Çevre
  • 04.09.2025 14:51
  • Giriş: 04.09.2025 14:51
  • Güncelleme: 04.09.2025 16:19
Kaynak: AA
Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Göynükbelen Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

BirGün'e Abone Ol