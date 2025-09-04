Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Göynükbelen Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.