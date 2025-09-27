Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Dün akşam saatlerinde Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin 14 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını, kara ve havadan müdahaleyle 14 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Karacabey ilçesi kırsal Ekmekçi Mahallesi’nde dün akşam saatleri sıralarında orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
295 personel, 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracıyla yangına müdahale edildi.
Alevlere gece boyu karadan, sabahın ilk saatlerinde ise 3 helikopterle havadan müdahale edildi.
Yangın, saat 09.00 sıralarında, çıkışından yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Öte yandan, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı, çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı.