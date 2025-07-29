Bursa'daki orman yangınında 4'üncü gün: 4 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangınının dördüncü gününde dört şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Muradiye Mahallesi'nde dün (28 Temmuz Pazartesi) akşam saatlerinde havai fişekler nedeniyle ağaçlık alanda çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soruşturma başlattı.

Yangına ilişkin S.D., A.K., M.B. ve M.A.’nın yakalanarak gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerin havai fişek atarak yangına sebebiyet verdiği belirtildi.

HARMANCIK'TA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan ekiplerin yangını söndürmek için mücadelesi de sürüyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek burada etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahale ediyor.

Gece saatlerinde alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı Çakmak ve Çamoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda ekipler büyük uğraşlar verdi. İki mahalle arasındaki yola kadar inen yangına hızlı müdahale eden ekipler, alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

Fotoğraf: AA

Gece karadan devam eden çalışmalara, günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de katılıyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarla yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Yurttaşlar da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

Öğlen 13.30 civarında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizde devam eden sadece bir yangın var, Bursa Harmancık yangını. 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK: 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı kentte çıkan orman yangınlarını başlattığı gerekçesiyle 4 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre şüpheliler ormana havai fişek atarak yangının başlamasına sebep oldu.

"Basın yayın kuruluşlarında yer alan ’Bursa’da Havai Fişek Yangın Çıkardı’ haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlilerince 28.07.2025 tarihinde havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.’nın yakalanarak gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BİR KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolunda ulaşım gece yeniden sağlanmaya başlandı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.